Суд отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест

Его обвиняют в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Дмитрий Портнягин отправлен под домашний арест. Такое решение принял Тверской суд столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Блогера обвиняют в неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Об аресте обвиняемого ходатайствовал следователь.

По версии Следственного комитета, супруги Портнягина задолжали 124 миллиона рублей налогов. Это сумма за три года – с 2018 по 2020. При этом следователи считают, что деньги получены преступным путем, так как выводились на счета третьих лиц. А вследствие задержки выплаты налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам - 64 миллиона рублей.

Портнягин – блогер и бизнес-коуч. Он создал некий "закрытый бизнес-клуб премиального уровня". Кроме того, он написал серию книг, связанных с созданием собственного бизнеса.

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