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Армия Израиля нанесла удары по Ливану

20:19
  • понедельник
  • 15 апреля 2024

По словам израильских военных, с территории соседней страны осуществили пуск ракет

Из Ливана по северным районам Израиля было выпущено пять ракет. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ, сообщает ТАСС.

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В ответ израильская армия нанесла удары по местам, откуда были совершены пуски. Военные сообщили, что снаряды упали в незаселенной местности. О пострадавших ничего не известно.

Кроме того, Израиль ударил по Ливану с помощью истребителей. Атаковали "военные объекты" движения "Хезболлах". А также артиллерия ЦАХАЛ обстреляла районы Джебель-Блата и Аль-Хамры.

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