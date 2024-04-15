Армия Израиля нанесла удары по Ливану

По словам израильских военных, с территории соседней страны осуществили пуск ракет

Из Ливана по северным районам Израиля было выпущено пять ракет. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ, сообщает ТАСС.

В ответ израильская армия нанесла удары по местам, откуда были совершены пуски. Военные сообщили, что снаряды упали в незаселенной местности. О пострадавших ничего не известно.

Кроме того, Израиль ударил по Ливану с помощью истребителей. Атаковали "военные объекты" движения "Хезболлах". А также артиллерия ЦАХАЛ обстреляла районы Джебель-Блата и Аль-Хамры.

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