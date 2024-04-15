Джо Байден заявил, что нужно избежать разрастания конфликта

Джо Байден заявил, что США намерены добиваться прекращения огня в секторе Газа. По его мнению, это позволит избежать разрастания вооруженного конфликта в регионе. Об этом американский лидер заявил на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани, сообщает РИА Новости.

Сейчас Израиль и Палестина пытаются согласовать паузу в боевых действиях. Они продолжаются уже больше полугода и сопровождаются массовым уничтожением мирного населения.

Байден прокомментировал и воздушную атаку Ирана. Он отметил, что США будут обеспечивать безопасность Израиля. И данную атаку также отразили "вместе с партнерами".

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