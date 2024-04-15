Американский разведчик заявил о начале Третьей мировой войны

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон считает, что война уже идет

Американский разведчик Ларри Джонсон считает, что на Земле уже идет Третья мировая война. Об этом бывший аналитик ЦРУ заявил во время интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

Джонсон подчеркнул, что противостояние ведется "чужими руками". Он объединил боевые действия на Украине, атаку Ирана по территории Израиля, войну в секторе Газа.

Кроме того, он напомнил про возможную эскалацию ситуации вокруг Тайваня.

Джонсон напомнил, что многие политики в Вашингтоне хотели бы напасть на Китай. Или использовать ядерное оружие в Палестине. Поэтому прямое вовлечение американцев в конфликт возможно уже в ближайшее время.

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