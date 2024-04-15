Правительство поддержало законопроект о применении оружия судебными приставами

Сейчас такое право есть лишь у тех, кто обеспечивает порядок в суде

В правительстве одобрили законопроект, который разрешает всем сотрудникам органов принудительного исполнения применять физическую силу и огнестрельное оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Приставы-исполнители в случае принятия законопроекта получат право на ношение оружия. Поправки будут вносить в закон "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации".

Сейчас физическую силу и оружие могут применять только судебные приставы, которые обеспечивают порядок в судах. При этом они должны пройти спецподготовку, военно-врачебную экспертизу и периодические проверки.

В случае, если разрешение на применение оружия коснется всех приставов, то их обяжут оповещать об этом оппонентов. При этом им придется соизмерять реальную опасность и необходимость применять силу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"