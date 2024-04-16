В Британии разгорелся расистский скандал

Театр герцога Йоркского объявил о новой постановке "Ромео и Джульетты"

Расизм как он есть, только наоборот. В Лондоне постановка классической драмы Шекспира обернулась драматической бурей эмоций, волной ненависти и оскорблений в отношении актрисы, которой выпало сыграть главную роль. Добро пожаловать на сцену!

Лондонский Вест-энд – район, где бурлит театральная жизнь. Театр герцога Йоркского объявил о новой постановке "Ромео и Джульетты". Всё бы было хорошо, но главную роль предложили чернокожей актрисе Франческе Амевуда-Риверс. Непривычный облик героини для классической пьесы. Но толерантность и равные возможности для людей с разным цветом кожи, казалось бы, просто не обсуждаются.

Не тут-то было. В социальных сетях поднялась буря - новую Джульетту буквально смешали с грязью, осыпали оскорблениями. Так что театру пришлось приносить извинения. Более 800 чернокожих актрис и небинарных персон опубликовали открытое письмо против травли на расовой почве.

Чернокожие и другие меньшинства десятилетиями - да что там, веками исполнявшие роль прислуги белого человека в сознании белого западного общества так и остались людьми второго сорта. Но расизм имеет свою оборотную сторону.

В Соединённых Штатах пресса обсуждает новую проблему - белым мужчинам всё труднее получить работу. Особенно тем, у кого стандартная сексуальная ориентация. Белый гетеросексуалист сегодня почти клеймо.

Газета "Нью-Йорк пост" отвечает читателю, который пожаловался, что несколько женщин, а также людей с другим цветом кожи обошли его по службе. Газета отмечает: белые мужчины - вымирающий класс работников. Инвестиционная компания "State Street Global Advisors" запретила отделу кадров нанимать белых мужчин без специального разрешения.

Через год после протестов BLM в Америке провели исследование. Из 300 тысяч новых рабочих мест в крупных американских компаниях только 6 процентов достались белым американцам. А при сокращении штатов первыми увольняют именно белых.

Горькая ирония состоит в том, что "бремя белого человека" сегодня выглядит совсем не так, как 125 лет назад, когда Редьярд Киплинг написал одноименное стихотворение. Бремя белого человека… В действительности всё не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"