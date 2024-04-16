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Симонов: Дорогой бензин будет важным фактором избирательной кампании в США

08:56
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Вашингтон попытается стабилизировать цены на углеводороды

Аналитики агентства "Блумберг" считают, что обострение конфликта Ирана с Израилем спровоцирует резкий скачок мировых цен на нефть. Насколько обоснованы эти прогнозы? Правы ли те экономисты, которые считают, что США в преддверии президентских выборов попытаются максимально сбить цены на углеводороды? И как чувствует себя европейская экономика без российских энергоресурсов?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Дорогой бензин будет важным фактором избирательной кампании в США. Администрации Байдена категорически нельзя этого допускать. Они, конечно, сделают все, чтобы цена на нефть к осени не вылезла за 100 долларов", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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