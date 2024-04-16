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Российский Ми-35 уничтожил опорный пункт ВСУ

08:39
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Экипаж совершил противоракетный маневр

Информация о ходе специальной военной операции. Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, сорвав попытку противника усилить передовые позиции в районах Урожайного, Приютного и Чаривного. Огнем авиации и артиллерии поражены опорники, места скопления бронетехники и живой силы боевиков.

А на Белгородском направлении расчет комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха" сорвал попытку ВСУ провести воздушную разведку в районе государственной границы. Обнаружив самолет противника, РЭБ подавил его бортовые приемники GPS навигации и радиоканалы связи.

"Красуха" способна сканировать пространство в радиусе до 300 километров и не только ослепить обнаруженный воздушный объект, но и с точностью определить, какой из них попал в зону действия.

Мощную огневую поддержку с воздуха наземным подразделениям обеспечивает армейская авиация. На Купянском направлении вертолет Ми-35 ударом неуправляемых ракет уничтожил опорный пункт и скопление живой силы националистов. Выполнив боевое задание, экипаж совершил противоракетный маневр и вернулся на аэродром вылета. Передовой авианаводчик подтвердил - все заданные цели успешно поражены.

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