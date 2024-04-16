Минобороны России представило новых героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии майор медицинской службы Владимир Алексеев во время отражения контратаки радикалов вынес с поля боя десять раненых и организовал их эвакуацию в госпиталь. Кроме того, Владимир неоднократно приходил на помощь мирным жителям. Счет спасенных Алексеевым гражданских и военных уже идет на сотни.

Ефрейтор Татьяна Макаренко, несмотря на массированный обстрел боевиков, сумела доставить особо важные документы по назначению. Оказав помощь пострадавшему водителю, она по радиосвязи передала свои координаты нашим подразделениям. Оперативно Татьяна и раненый боец были переправлены в безопасное место.

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