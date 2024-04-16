ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России ударили по приготовленному для F-16 аэродрому в Хмельницкой области

08:16
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Также сообщается об ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

Военный аэродром Вооруженных сил Украины в Хмельницкой области стал целью удара ВС России. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, около трех часов ночи в Староконстантинове в районе аэродрома прогремели взрывы. Была детонация, к месту происшествия направились машины скорой помощи.

Удар ВС России повредил объект инфраструктуры в Никополе
ВС России нанесли 40 групповых ударов по инфраструктурным объектам Украины

По данным подполья, на территории аэродрома проживают и проходят обучение летчики. По данным Лебедева, часть учебных зданий была разрушена предыдущими ударами, передает РИА Новости.

Около 7 часов утра в 4 областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Известно о поражении аэродрома ВСУ в Миргороде Полтавской области, а также склада украинской армии возле железнодорожной станции в Умани Черкасской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Танк ВС России
Танк ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.