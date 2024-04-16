ВС России ударили по приготовленному для F-16 аэродрому в Хмельницкой области

Также сообщается об ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

Военный аэродром Вооруженных сил Украины в Хмельницкой области стал целью удара ВС России. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, около трех часов ночи в Староконстантинове в районе аэродрома прогремели взрывы. Была детонация, к месту происшествия направились машины скорой помощи.

По данным подполья, на территории аэродрома проживают и проходят обучение летчики. По данным Лебедева, часть учебных зданий была разрушена предыдущими ударами, передает РИА Новости.

Около 7 часов утра в 4 областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Известно о поражении аэродрома ВСУ в Миргороде Полтавской области, а также склада украинской армии возле железнодорожной станции в Умани Черкасской области.

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