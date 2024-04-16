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Апелляционный военный суд получил жалобы на приговор Дарье Треповой

08:18
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Она осуждена по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга

И защита Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), и прокуратура обжаловали приговор по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе зарегистрировал жалобы и представление на приговор Треповой. Там подтвердили, что материалы уже распределили судье Сергею Виннику.

Законодательство отводит 30 суток на подготовку к апелляционному процессу, сообщает ТАСС.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля 2023 года во время встречи Владлена Татарского с читателями. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую Трепова преподнесла военкору. Татарский погиб, еще 52 человека получили серьезные ранения. Защита уверяла: обвиняемая шла на преступление, якобы не зная о взрывчатке внутри статуэтки. Однако суд не принял этот аргумент и дал Треповой 27 лет.

Генпрокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой, считая его слишком мягким. Ведомство изначально настаивало на 28 годах лишения свободы.

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Дарья Трепова
Дарья Трепова
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