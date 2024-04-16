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Власти США заявили о готовности вернуться к ДСНВ

08:39
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Россия приостановила участие в нем

Американские власти готовы в полном объеме выполнять свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Россия согласится к нему вернуться. Об этом говорится в докладе Госдепартамента США.
МИД: Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ

В документе внешнеполитического ведомства утверждается, что Соединенные Штаты "не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения".

В Госдепе заверили, что Вашингтон продолжает передавать Москве заблаговременные уведомления о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, запущенных с подводных лодок, сообщает РИА Новости.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского Министерства иностранных дел Владимир Ермаков подчеркнул, что рассуждения о судьбе ДСНВ или его замене сейчас бессмысленны. Вашингтону не следует строить иллюзии относительно заключения новых соглашений с Россией в области контроля над вооружениями.

Летом 2023 года Госдепартамент подтверждал, что Соединенные Штаты прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. Также американская сторона отозвала выданные российским специалистам визы для проведения инспекций по ДСНВ.

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