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Курс доллара поднялся выше 94 рублей

08:12
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Впервые с 30 октября минувшего года

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября 2023 года.

По данным торгов на 7:26 мск, американская валюта стоит 94,04 рубля (+29 копеек), передает РИА Новости. Евро потерял 18 копеек, до 99,66 рубля, китайский юань – одну копейку, до 12,9 рубля.

Ранее сообщалось, что доля доллара в межбанковских международных расчетов уменьшилась до минимума. При этом валюта остается самой востребованной в мире.

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