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Байден поблагодарил несуществующую страну за поддержку Украины

08:50
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Президент США продолжает чудить

Президент США Джо Байден поблагодарил "народ Чехословакии" за поддержку Украины.

Американский лидер оговорился, но довольно быстро исправился, уточнив, что речь идет о Чешской Республике.

"Не могу вам сказать, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии… Чешской Республики в защите народа Украины", - заявил он на встрече с чешским премьер-министром Петром Фиалой, которая прошла 15 апреля в Овальном кабинете.

81-летний Байден выразил признательность чешскому народу за предоставленные ВСУ артиллерийские снаряды и в очередной раз публично заявил, что Конгресс США должен согласовать закон о дополнительном финансировании Украины.

Чехословакия перестала существовать в 1992 году, 1 января 1993 года страна разделилась на Чехию и Словакию.

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