Байден поблагодарил несуществующую страну за поддержку Украины

Президент США продолжает чудить

Президент США Джо Байден поблагодарил "народ Чехословакии" за поддержку Украины.

Американский лидер оговорился, но довольно быстро исправился, уточнив, что речь идет о Чешской Республике.

"Не могу вам сказать, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии… Чешской Республики в защите народа Украины", - заявил он на встрече с чешским премьер-министром Петром Фиалой, которая прошла 15 апреля в Овальном кабинете.

81-летний Байден выразил признательность чешскому народу за предоставленные ВСУ артиллерийские снаряды и в очередной раз публично заявил, что Конгресс США должен согласовать закон о дополнительном финансировании Украины.

Чехословакия перестала существовать в 1992 году, 1 января 1993 года страна разделилась на Чехию и Словакию.

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