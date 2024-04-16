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Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

08:45
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Арестованный – уроженец Таджикистана

Жалоба на арест последнего известного фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" поступила в Басманный суд Москвы. Апелляция на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу касается Мухаммада Зоира Шарипзоды*, внесенного Росфинмониторингом в перечень террористов.

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Шарипзода - последний из известных на данный момент фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Как отмечает РИА Новости, данных о нем мало, так как о поступлении в суд материалов в его отношении не сообщалось заблаговременно. Известно лишь, что арестованный – уроженец Таджикистана, передает РИА Новости.

22 марта в здание "Крокус Сити Холла" ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших достигло 551. Шарипзода* был арестован по делу о теракте 5 апреля.

*Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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