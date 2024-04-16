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Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

09:07
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Возможности поистине безграничны

Сергей Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве. В новой записи в блоге на сайте мэра речь шла о выявлении и развитии талантов школьников. В ближайшие пять лет активное развитие получат школьные театры. К 2023 году в мероприятиях театральной направленности будут ежегодно принимать участие более 70 тысяч человек. Масштабными станут фестивали школьного спорта и киберспортивные состязания. Число участников за пять лет увечится до более 400 тысяч человек ежегодно.

Подробнее о развитии дополнительного образования в Москве – в блоге на сайте мэра.

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