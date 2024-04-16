ФСБ задержала диверсанта в Кемеровской области

Он готовил поджоги релейных шкафов

Диверсанта, причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге, задержали в Кузбассе. Об этом во вторник, 16 апреля, рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по Кемеровской области.

28-летний мужчина вступил в контакт с неизвестными лицами, находящимися на территории Украины. По их заданию за денежное вознаграждение задержанный готовил поджоги релейных шкафов на Транссибирской железнодорожной магистрали.

Преступление удалось предотвратить, возбуждено дело о диверсии. Злоумышленника отправили в следственный изолятор, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали троих подростков, пытавшихся совершить диверсию за денежное вознаграждение. Они переписывались в Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что российским спецслужбам известны организаторы терактов против нашей страны. Он пообещал, что для поимки и наказания преступников компетентные органы предпримут все необходимое.

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