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Швейцария отказалась помогать G7 в поиске замороженных активов России

09:21
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Швейцарии не стоит присоединяться к REPO, считают в стране

В Швейцарской народной партии — крупнейшей в стране — выступают против присоединения к странам "Большой семерки" (G7) в работе по поиску и заморозке суверенных активов России.
Стало известно, почему Лондон вряд ли решит отобрать замороженные активы России

Как сообщает РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии, правительство страны не станет участвовать в работе группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), которая занимается поиском и заморозкой российских активов.

При этом в департаменте подчеркнули, что Берн выстроил хорошее сотрудничество с международными партнерами по внедрению санкций против Москвы, особенно на техническом уровне.

Ранее источники заявили, что Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от российских активов, заблокированных в европейской юрисдикции в рамках санкций, уже в июле. Предполагается, что Киеву могут перечислить 2-3 миллиарда евро.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтверждал, что Брюссель рассматривает использование активов России, замороженных в рамках санкций, для военной поддержки Украины. Он признал, что оборонной промышленности Евросоюза не хватает финансирования, чтобы производить необходимое Украине оружие и военную технику.

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