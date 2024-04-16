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Москвичам объяснили, как снизить влияние барической "пилы"

09:05
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Аномальные перепады давления – серьезное испытание

Аномальные перепады давления, магнитные бури – серьезное испытание для пожилых, а также людей, страдающих сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.  Ресурсы адаптации у них снижены. Самочувствие в такие периоды может существенно ухудшаться: возможно учащение пульса, общая слабость, чувство нехватки воздуха, скачки артериального давления, рассказал главный внештатный специалист по первичной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

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О барической "пиле", которая ожидается в столице на этой неделе, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его данным, атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.

Представитель депздрава пояснил: нужно своевременно принять меры, позволяющие перенести этот период с наименьшим негативным влиянием. Надо стараться избегать повышенных нагрузок, стрессов, хорошо высыпаться, больше бывать на свежем воздухе. Необходимо контролировать артериальное давление, при хронических заболеваниях своевременно принимать рекомендованные врачом препараты, передает РИА Новости.

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