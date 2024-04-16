Спасатели укрепляют берега в Курганской области

Подтоплены сотни домов

В Курганской области река Тобол продолжает выходить из берегов. Подтоплены сотни домов и приусадебных участков. Почти 13 тысяч человек эвакуировали. В безопасных районах организуют пункты временного размещения. Местные жители приносят пострадавшим питьевую воду, продукты, предметы первой необходимости.

Спасатели возводят защитные сооружения и укрепляют берега. Ситуацию осложняет ветреная и дождливая погода: это может ускорить течение воды в сторону Кургана.

Дом Людмилы Лариной в Орске пять дней был наполнен водой по самую крышу. Размокло всё - стены, потолки, фундамент - в подвале до сих пор стоит вода. Пенсионерка недавно сделала ремонт и купила новую мебель. Сейчас вместе с дочерью женщина выносит то, что еще можно использовать. Холодильник, стиральная машина - всё пришло в негодность. Жить теперь негде.

Дома жителей, пострадавших от паводка в Орске, осматривает оценочная комиссия. Накануне глава МЧС России Александр Куренков провёл здесь заседание правительственной комиссии. Главная задача - помочь людям и выплатить компенсации за утраченное жильё и имущество.

Несмотря на то, что уровень воды в Оренбургской области постепенно снижается, ситуация остаётся очень сложной. В самом Оренбурге подтоплено 13 микрорайонов - более пяти с половиной тысяч домов и десяти тысяч приусадебных участков. Сотрудники МЧС возводят защитные насыпи и дамбы, откачивают воду. Бороться с последствиями паводка оренбуржцам помогает вся страна - сюда прибыли специалисты из Башкирии, Татарстана и Самарской области. Из Московской области и Калмыкии доставили продукты, питьевую воду, детские товары и мебель.

В Тюменской области вода поднимается на реке Ишим. Жителей эвакуируют. А в Томской области разливается река Томь. Причина - 22-километровый ледовый затор. Под воду уходят дома и дороги. В Бурятии сапёры уже провели подрывы льда на реке Селенге. В регионе затопило сотни садовых участков, несколько человек эвакуировали. Но в целом здесь надеются удержать весенний паводок от наступления в жилые районы.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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