ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели укрепляют берега в Курганской области

12:00
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Подтоплены сотни домов

В Курганской области река Тобол продолжает выходить из берегов. Подтоплены сотни домов и приусадебных участков. Почти 13 тысяч человек эвакуировали. В безопасных районах организуют пункты временного размещения. Местные жители приносят пострадавшим питьевую воду, продукты, предметы первой необходимости.

Спасатели возводят защитные сооружения и укрепляют берега. Ситуацию осложняет ветреная и дождливая погода: это может ускорить течение воды в сторону Кургана.

Дом Людмилы Лариной в Орске пять дней был наполнен водой по самую крышу. Размокло всё - стены, потолки, фундамент - в подвале до сих пор стоит вода. Пенсионерка недавно сделала ремонт и купила новую мебель. Сейчас вместе с дочерью женщина выносит то, что еще можно использовать. Холодильник, стиральная машина - всё пришло в негодность. Жить теперь негде.

Дома жителей, пострадавших от паводка в Орске, осматривает оценочная комиссия. Накануне глава МЧС России Александр Куренков провёл здесь заседание правительственной комиссии. Главная задача - помочь людям и выплатить компенсации за утраченное жильё и имущество.

Несмотря на то, что уровень воды в Оренбургской области постепенно снижается, ситуация остаётся очень сложной. В самом Оренбурге подтоплено 13 микрорайонов - более пяти с половиной тысяч домов и десяти тысяч приусадебных участков. Сотрудники МЧС возводят защитные насыпи и дамбы, откачивают воду. Бороться с последствиями паводка оренбуржцам помогает вся страна - сюда прибыли специалисты из Башкирии, Татарстана и Самарской области. Из Московской области и Калмыкии доставили продукты, питьевую воду, детские товары и мебель.

В Тюменской области вода поднимается на реке Ишим. Жителей эвакуируют. А в Томской области разливается река Томь. Причина - 22-километровый ледовый затор. Под воду уходят дома и дороги. В Бурятии сапёры уже провели подрывы льда на реке Селенге. В регионе затопило сотни садовых участков, несколько человек эвакуировали. Но в целом здесь надеются удержать весенний паводок от наступления в жилые районы.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Эвакуация жителей из зоны паводков
Эвакуация жителей из зоны паводков
Последствия паводка
Последствия паводка
Половодье
Половодье
Спасатели МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
Спасатели МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.