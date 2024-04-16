В Совбезе ООН обсудили удары Киева по ЗАЭС

Постпред России Василий Небензя призвал не заниматься словесной эквилибристикой

Запорожская АЭС - четвертая по мощности в мире и крупнейшая в Европе. Все ее шесть реакторов были остановлены в 22-м году в целях безопасности. ВСУ постоянно обстреливали станцию. Впрочем, в ноябре того же года атаки практически прекратились, но этой весной возобновились с новой силой. Причем, все это происходит на глазах экспертов МАГАТЭ, о чем Совбезу ООН рассказал гендиректор организации по атомной энергии Рафаэль Гросси:

"Наша миссия подтвердила первые с ноября 22-го года атаки на Запорожскую АЭС. Мы приближаемся к опасной черте ядерной аварии. Мы не должны допускать самоуспокоенности, позволяя броску игральной кости решить, что произойдет завтра. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы минимизировать риск аварии".

Несмотря на всю серьезность ситуации, о которой Гросси сам же и говорит, он одновременно играет красивыми словами. Постпред России Василий Небензя в этой связи призвал не заниматься словесной эквилибристикой, а называть вещи своими именами. А этого как раз в пространной речи гендиректора МАГАТЭ и не было. Во-первых, он подтвердил, что полтора года не было ударов по самой ЗАЭС, но не упомянул при этом, что не прекращались атаки на прилегающие территории и, в частности город, Энергодар, где живет обслуживающий персонал станции. И самое главное, Гросси так и не назвал прямо тех, кто хочет устроить в Европе ядерную катастрофу.

"Сколь странно звучат в целом взвешенные и релевантные оценки Гендиректора, когда в них используются обезличенные фразы из серии "кто бы ни стоял за нападениями", а также, вопреки очевидным фактам, не указывается всем нам прекрасно известная сторона, которая стоит за атаками на станцию. Нравится кому-то, что станция находится под российским контролем или нет, это другой вопрос, и он не имеет никакого отношения к угрозам ядерной и физической безопасности ЗАЭС. Их единственный источник понятен. При попустительстве своих западных спонсоров Украина на системной основе осуществляет безответственные и безрассудные атаки на ЗАЭС и прилегающую к ней территорию", - заявил Василий Небензя.

Удары 12 марта, 7, 8 и 9 апреля привели к серьезным повреждениям станции. Тяжело ранены несколько сотрудников. Запад продолжает утверждать, что это Россия бьет по ЗАЭС - что само по себе абсурдно, ведь она находится под нашим контролем.

А еще Россию обвиняют в том, что она не пускает на станцию международных инспекторов, что тоже неправда. И это подтвердил Рафаэль Гросси, как и то, что на ЗАЭС нет тяжелых вооружений, только те, которые помогают отражать атаки ракет и беспилотников, вот только с чьей стороны - доказательств у МАГАТЭ нет.

В ответ на это Василий Небензя заявил, что этот вопрос наконец должен перестать быть политическим, поскольку напрямую касается ядерной безопасности Европы и всего мира. Однако осуждения действий Украины в Совбезе и на этот раз так и не прозвучало.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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