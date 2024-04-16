Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю

Киев рискует получить мало средств

На фотографиях, мгновенно разлетевшихся по американским соцсетям, видно, как черный дым поднимается над территорией военного предприятия в Пенсильвании. Причину возгорания не называют. Но известно, что завод был специально модернизирован для производства снарядов для Украины. В итоге выпуск боеприпасов увеличили аж в 5 раз. Совпадение или нет, но именно сюда, в Скрэнтон, должен сегодня приехать Джо Байден, чтобы встретиться с избирателями. А накануне он как раз поблагодарил премьера Чехии за помощь в поставке боеприпасов Киеву. Но, как всегда, в своем стиле:

"Не могу передать, насколько мы ценим вашу откровенность и поддержку со стороны народа Чехословакии... Чешской Республики в защите народа Украины. Я хочу поблагодарить вас, г-н премьер-министр, за помощь в обеспечении почти миллиона патронов для Украины".

Байденовская Чехословакия пока только пытается изыскать этот миллион снарядов. Как пишет "Файнэншл Таймс", удалось заключить контракты только на 180 тысяч. Но премьер стелет красиво. В это время обиженный на весь мир Зеленский выпрашивает ПВО или хотя бы раскрыть американский зонтик над Украиной, как на днях США сделали в Израиле. В Белом доме объясняют на пальцах, буквально признав, что не стоит сравнивать Россию и Израиль.

Конфликт на Ближнем Востоке лишь подливает масла в огонь украинской проблемы с вооружением. И несмотря на то, что поставленный на паузу законопроект о помощи и Украине и Израилю начинает движение, республиканцы готовят Зеленскому новую подножку. Судя по слитому в сеть документу, из 95 миллиардов долларов 65 процентов пакета — это пополнение уже истощенных американских запасов. До Киева дойдут всего около 8 миллиардов, возможно, даже в кредит. Спикер Майк Джонсон заявил, голосование пройдет по отдельным биллям.

Мошенничество с российскими активами может выйти боком и США, и Великобритании, которая никак не найдет способ их конфисковать. Журналисты издания "Политико" пообщались с опытными юристами, которые объяснили, что между замораживанием активов и их арестом есть большая разница.

Репутация - это прибыль. С Украины взять нечего, разве что украинцами, но и с этим уже проблемы. Чтобы не возвращаться на родину в момент ужесточения мобилизации, многие из них экстренно пытаются решить все незавершенные вопросы с документами. В паспортном столе Варшавы даже дошло до драки. Очередь на получение документов многие занимают с вечера.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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