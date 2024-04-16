В США раскрыли варианты ответа Израиля на атаку Тегерана

Скорее всего, это будут удары за пределами Ирана

Ответ Израиля на нападение Ирана в минувшие выходные будет ограниченным по масштабам. Скорее всего, он выльется в удары по иранским вооруженным силам и поддерживаемым Тегераном ставленникам за пределами иранской территории. Позицию официального Вашингтона озвучили телеканалу NBC News четыре американских чиновника.

Источники телеканала поясняют: иранская атака не привела к гибели израильтян или широкомасштабным разрушениям. Так что, Израиль мог бы ответить одним из менее агрессивных вариантов.

В Вашингтоне считают, что возможны удары по объектам внутри Сирии. Едва ли ответные действия Тель-Авива будут направлены против высокопоставленных иранских чиновников. Скорее всего, израильская авиация атакует склады с ракетами, оружием или компонентами, которые отправляются из Ирана "Хезболле".

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