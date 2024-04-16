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Украина сорвала соглашение по безопасности в Черном море

10:01
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Турция два месяца вела переговоры с Москвой и Киевом

Киевский режим отказался от соглашения с Россией и Турцией по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Об этом рассказали информированные источники.
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По словам собеседников Reuters, Турция в посредническом статусе в течение двух месяцев вела переговоры на эту тему с Москвой и Киевом. Подтолкнула к этому Организация Объединенных Наций.

В случае заключения договора стороны обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, не нанося по ним удары и не обыскивая, если они не имели на борту задекларированного военного груза.

Сначала Украина согласилась с тем, что 30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о заключении соглашения, но в последний момент отказалась по неясной причине.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что его ведомство целенаправленно организовывает удары по таким объектам, как "Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы".

При этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждало, что "наши действия в Черном море – это подготовка к серьезной операции в Крыму". Подробности при этом не озвучивались.

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