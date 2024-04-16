В Новосибирске впервые назначили мэра после отмены прямых выборов

Инаугурация пройдет 26 апреля

Новосибирские депутаты выбрали первого после отмены прямых выборов мэра.

Им стал вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев. Решение приняли на сессии городского совета депутатов по итогам тайного голосования, передает РИА Новости.

Кудрявцев набрал 40 голосов, его оппонент - депутат горсовета Игорь Украинцев – всего три голоса.

Инаугурация нового мэра Новосибирска состоится 26 апреля 2024 года.

Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в апреле 2023 года. Теперь главу города избирают депутаты из числа кандидатов прошедших в финал специального конкурса.

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