Иран пригрозил всеобъемлющей реакцией в случае атаки Израиля

Тель-Авив продумывает ответ на атаку Ирана

Реакция Тегерана на возможные контрмеры Израиля будет быстрой и всеобъемлющей. Об этом во вторник, 16 апреля, предупредил иранский посол в в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде.

Дипломат заявил газете Aydınlık, что удар Ирана "был необходимым, соразмерным и был направлен только на военные цели, использованные в ходе террористической атаки на иранское консульство в Дамаске". При этом иранские военные не били по экономическим центрам или гражданским населенным пунктам.

Хабиболлахзаде напомнил, что после этой атаки Иран заявил, что для него "вопрос закрыт". Однако, предупредил посол, "если сионистский режим предпримет контрмеры, его (Ирана) реакция будет быстрой и всеобъемлющей".

Ранее американские чиновники заявили, что в ситуации между Ираном и Израилем "мы советуем им перевести дух перед ответом", поскольку ответ Тель-Авива Тегерану должен быть "пропорциональным" и должен "завершить этот цикл" эскалации.

Однако американский разведчик Ларри Джонсон заявил, что на Земле уже идет Третья мировая война: боевые действия на Украине, атака Ирана на территорию Израиля, война в секторе Газа. Эксперт также напомнил про возможную эскалацию ситуации вокруг Тайваня.

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