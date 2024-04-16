ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иран пригрозил всеобъемлющей реакцией в случае атаки Израиля

10:04
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Тель-Авив продумывает ответ на атаку Ирана

Реакция Тегерана на возможные контрмеры Израиля будет быстрой и всеобъемлющей. Об этом во вторник, 16 апреля, предупредил иранский посол в в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде.
Конфликт Ирана и Израиля: все последние новости

Дипломат заявил газете Aydınlık, что удар Ирана "был необходимым, соразмерным и был направлен только на военные цели, использованные в ходе террористической атаки на иранское консульство в Дамаске". При этом иранские военные не били по экономическим центрам или гражданским населенным пунктам.

Хабиболлахзаде напомнил, что после этой атаки Иран заявил, что для него "вопрос закрыт". Однако, предупредил посол, "если сионистский режим предпримет контрмеры, его (Ирана) реакция будет быстрой и всеобъемлющей".

Ранее американские чиновники заявили, что в ситуации между Ираном и Израилем "мы советуем им перевести дух перед ответом", поскольку ответ Тель-Авива Тегерану должен быть "пропорциональным" и должен "завершить этот цикл" эскалации.

Однако американский разведчик Ларри Джонсон заявил, что на Земле уже идет Третья мировая война: боевые действия на Украине, атака Ирана на территорию Израиля, война в секторе Газа. Эксперт также напомнил про возможную эскалацию ситуации вокруг Тайваня.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Удар Ирана по Израилю
Удар Ирана по Израилю
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.