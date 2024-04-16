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Минобороны России впервые сообщило о сбитом воздушном шаре ВСУ

10:22
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Это произошло над территорией Курской области

Утром вторника, 16 апреля, в России пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, попытка атаки предпринималась c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ). Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский воздушный шар был уничтожен над территорией Курской области.

Информация о пострадавших и материальном ущербе не поступала.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности положительно оценил работу сил противовоздушной обороны. По данным главы государства, российская система ПВО уничтожает до 95% ракет и снарядов противника.

Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Ему рассказали, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от барражирующих дронов, при этом Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

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