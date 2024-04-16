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Япония отказалась выходить из российских энергетических проектов

10:37
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Токио хочет сохранять в них долю

Правительство Японии планирует продолжать участие в российских проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", поскольку считает их важными для энергетической безопасности страны. Об этом говорится в докладе по дипломатии японского МИД "Синяя книга".
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Авторы документа напоминают, что "японское правительство проводит политику по постепенному отказу от зависимости от России, включая уголь и нефть, и действует так, чтобы минимизировать негативное воздействие на жизнь людей и бизнес".

Однако "проекты по разработке нефти и природного газа "Сахалин-1" и "Сахалин-2" являются важными для энергобезопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и мы намерены сохранять свое участие в них", цитирует выдержки из "Синей книги" ТАСС.

Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев отмечал, что российско-японские отношения находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период — им причинен такой ущерб, от которого полностью они вряд ли оправятся. Вину за это дипломат возложил на нынешнее японское руководство и предпринимаемые им враждебные действия.

Камнем преткновения, помимо поддержки Японией киевского режима, остаются претензии Токио на Курильские острова. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что Москве "глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям", поскольку "это не "спорные территории", это – Россия".

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