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Срочную эвакуацию из зон подтопления начали власти Тюменской области

10:43
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Прогноз Росгидромета неблагоприятный

Срочную эвакуацию людей из возможных зон подтопления начали власти Тюменской области. Организацией занялись главы районов и городов по поручению губернатора региона Александра Моора.

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Как сообщил губернатор в Telegram, прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим ожидается выше, чем прогнозировалось в начале апреля.

Моор отметил, что специалисты обошли все дома на территориях, которым грозит паводок, лично оповестили каждого жителя о грозящей опасности. Губернатор призвал людей немедленно уезжать в безопасное место — к родственникам или в пункты временного размещения – и пообещал обеспечить граждан всем необходимым.

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