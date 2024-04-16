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Володин обвинил США в разжигании конфликтов ради спасения своей экономики

11:00
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Соединенные Штаты пытаются сохранить свою гегемонию

Утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету, поэтому Соединенные Штаты ради спасения своей экономики разжигают все новые военные конфликты. Такое мнение высказал во вторник, 16 апреля спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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Политик отметил в своем Telegram-канале, что дефицит американского бюджета в марте составил 236 миллиардов долларов, причем около 28% расходов бюджета США финансируется в долг. В совокупности госдолг Соединенных Штатов превышает 34,65 триллиона долларов.

Запредельный рост американского госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать — США привыкли решать свои проблемы за чужой счет, заявил Володин. В стремлении отложить дефолт Соединенные Штаты раздувают новые конфликты, например, на Ближнем Востоке.

Ранее глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс предположил, что Киев через год начнет переговоры с Москвой по урегулированию кризиса на российских условиях. Россия, по его словам, заинтересована в переговорах, на которых может диктовать свои условия.

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев отмечал, что Запад не заинтересован в прекращении украинского конфликта — его продолжение открывает перед США и Великобританией перспективы многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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