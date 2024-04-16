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В Евпатории более 200 животных погибли при пожаре в зоопарке

11:18
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Медведи остались живы

В Евпатории выгорел до тла частный зоопарк "Тропикпарк", где содержались экзотические животные.

Пожар начался ночью 16 апреля в здании по улице Токарева. В огне погибли обезьяны, змеи, земноводные, редкие птицы – всего более 200 особей. Сумели выжить медведи. 

"Большая трагедия, погибли все животные, их более 200. Пока больше сказать не могу никаких подробностей", - рассказали ТАСС в пресс-службе зоопарка.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки холодильника. Площадь возгорания составила 625 квадратных метров.

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