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Си Цзиньпин призвал не выпустить кризис на Украине из-под контроля

11:16
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Лидер Китая обсудил эту тему с канцлером ФРГ

Необходимо предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля. Такое заявление сделал во вторник, 16 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин.

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Китайский лидер провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине. Политики обсудили, в числе прочих тем, ситуацию на Украине.

Си Цзиньпин подчеркнул, что все стороны украинского кризиса должны работать сообща над скорейшим восстановлением мира, сообщает РИА Новости.

Китай последовательно продвигает идею дипломатического урегулирования украинского кризиса и даже предложил соответствующий мирный план. Однако Запад отнесся к нему без особого внимания.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в КНР обсудил с китайским коллегой Ван И тему урегулирования конфликта на Украине. Политики подтвердили бесперспективность международных встреч по этому вопросу, которые не учитывают интересы Москвы.

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