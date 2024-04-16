Власти Чехии помогли Украине из-за страха повторения Пражской весны

Так объяснил позицию Праги премьер Фиала

Темпы увеличения военной помощи Украине со стороны Чехии продиктованы страхом повторения Пражской весны, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. По его словам, в 1968 году он "видел российские танки на улицах своего города" - и не хочет видеть это снова.

Прага делает для Киева все, что может, сказал Фиала на встрече с президентом США Джо Байденом. Чешский премьер добавил, что надеется на увеличение объемов помощи со стороны США. Это станет главной темой обсуждения на его запланированной встрече с американскими законодателями, передает Fox News.

ЕС планирует направить через двусторонние соглашения средства Чехии на закупку боеприпасов для ВСУ. Прага должна закупить у стран, не входящих в Евросоюз, 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра. Позже этот план развили, увеличив объем закупки вдвое, а сумму собранных средств - до полутора миллиардов долларов.

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