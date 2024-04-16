Прокуратура заинтересовалась зацепером, который прокатился на "Сапсане"

Подросток бесплатно прокатился из Москвы в Питер

Московская транспортная прокуратура начала проверку после того, как зацепер прокатился на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург.

17-летний москвич ради адреналина планировал таким образом проехать в Петербург и обратно. "Сапсан" развивает скорость до 250 километров в час, путь в Северную столицу занял четыре часа. Но на Московском вокзале его встретили полицейские и сняли с крыши.

Нарушителя сначала поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних, а затем передали родителям.

В отношении подростка составили административные протоколы о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте и проходе по железнодорожным путям в неположенном месте.

На родителей составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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