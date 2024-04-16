Прокуратура заинтересовалась зацепером, который прокатился на "Сапсане"

Подросток бесплатно прокатился из Москвы в Питер
Московская транспортная прокуратура начала проверку после того, как зацепер прокатился на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург.
17-летний москвич ради адреналина планировал таким образом проехать в Петербург и обратно. "Сапсан" развивает скорость до 250 километров в час, путь в Северную столицу занял четыре часа. Но на Московском вокзале его встретили полицейские и сняли с крыши.
Нарушителя сначала поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних, а затем передали родителям.
В отношении подростка составили административные протоколы о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте и проходе по железнодорожным путям в неположенном месте.
На родителей составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"