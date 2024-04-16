Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС

Объект разбомбили российские военные

Трипольская ТЭС была уничтожена российскими военными, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Как отметил политик в интервью PBS, на Трипольскую ТЭС, от которой зависит наличие света в киевском регионе, летели 11 ракет. При этом "первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье".

Зеленский заявил, что это произошло потому, что "было ракет ноль — у нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье".

12 апреля в российском Министерстве обороны рассказали, что ВС России ответили на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики на российской территории. Лишь за неделю они нанесли 48 ударов по объектам энергетики и ВПК Украины.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это демилитаризация, поскольку повреждение энергосистемы влияет на деятельность украинского оборонно-промышленного комплекса.

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