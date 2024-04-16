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Глава СКР велел возбудить дело после избиения полицейскими участника СВО

12:02
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении полицейскими участника спецоперации в Санкт-Петербурге.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в социальных сетях появились сообщения о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО.

Бастрыкин поручил руководству регионального главка Следкома возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции и представить доклад об обстоятельствах случившегося.

В Кремле ранее подчеркивали, что глава государства Владимир Путин стремится решать вопросы по поддержке участников специальной военной операции, "отталкиваясь от конкретных примеров".

Росавиация разослала в авиакомпании и операторам аэропортов рекомендации предоставлять приоритетное обслуживание пассажирам-участникам специальной военной операции (СВО) на Украине.

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