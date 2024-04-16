Украинские СМИ сообщили о гибели "важных чинов" под Харьковом

Предполагают, что это Буданов или Сырский

Удар ВС России по объектам в окрестностях города Чугуев Харьковской области уничтожил не менее сотни боевиков, сообщают украинские Telegram-каналы. По их данным, на уничтоженном полигоне в момент прилета мог находиться глава ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Удар был нанесен 15 апреля "Искандерами". Пророссийское подполье сообщило о масштабных пожарах на территории военного объекта, а также о колоннах автомобилей "скорой помощи". Местные власти призывали жителей сдавать кровь.

Как передает "Военное дело", в украинских телеграм-каналах поднялась паника из-за ликвидации кого-то "очень важного" в районе Чугуева. Сообщается о ликвидации Буданова, а также других высокопоставленных офицеров ВСУ. Некоторые каналы сообщают, что погиб не Буданов, а главком ВСУ Александр Сырский. Официального подтверждения этой информации пока не было.

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