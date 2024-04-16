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Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии

12:18
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Но Москва пока ничего не получила

Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии.

Как сообщила радиостанция Europe 1, "несмотря на геополитическую ситуацию", на церемонии невозможно обойтись без присутствия России.

"Несмотря на то, что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал её возможной, принеся самую тяжёлую жертву", - сообщили во Франции.

В декабре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон допустил приглашение российского коллеги Владимира Путина, если "ситуация на Украине изменится".

При этом в Кремле заявили, что Кремль пока не получал официальных приглашений от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

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