Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии

Но Москва пока ничего не получила

Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии.

Как сообщила радиостанция Europe 1, "несмотря на геополитическую ситуацию", на церемонии невозможно обойтись без присутствия России.

"Несмотря на то, что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал её возможной, принеся самую тяжёлую жертву", - сообщили во Франции.

В декабре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон допустил приглашение российского коллеги Владимира Путина, если "ситуация на Украине изменится".

При этом в Кремле заявили, что Кремль пока не получал официальных приглашений от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"