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"Ашан" опроверг слухи об уходе с российского рынка

12:17
  • вторник
  • 16 апреля 2024

После начала СВО некоторые зарубежные компании ушли из России

Сообщения о том, что "Ашан" может полностью прекратить работу на российском рынке не соответствуют действительности. В компании заявили, что ретейлер продолжает работу и планирует свое развитие в России, пишет "Коммерсантъ".

Ранее появились сообщения о том, что компания Ceetrus, входящая в структуру Auchan, продала свои российские активы фирме "Торговые галереи". Ceetrus управляет 40 торговыми центрами и галереями, в том числе ТЦ "Тройка" в Москве.

По данным "Ведомостей", компания также владеет и прикассовыми зонами в гипермаркетах "Ашан".

Ранее сообщалось, что некоторые западные бренды бытовой техники подписывают с партнерами в других странах, где представлены официально, мораторий на реэкспорт товаров в Россию, чтобы помешать их поставкам на российский рынок по схеме параллельного импорта.

При этом заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркивал, что в России нет необходимости весь импорт убирать с полок. Однако "без протекционизма в этом вопросе сегодня мы не обойдемся для защиты нашего суверенитета — экономического и технологического", отметил политик.

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