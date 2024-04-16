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При пожаре в здании старейшей в мире биржи обрушился шпиль

12:45
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Речь идет о здании биржи в Копенгагене

В Копенгагене загорелось одно из старейших строений города — здание фондовой биржи Бёрсен. Она же считается самой старой в мире биржей из сохранившихся — здание было построено в первой половине XVII века.

Из-за возгорания обрушился 56-метровый шпиль биржи, выполненный в виде переплетенных между собой хвостов драконов. Огонь тем временем перекинулся с крыши на остальные части здания, сообщает ТАСС. Тушить пожар крайне трудно — к некоторым полыхающим структурам попросту нет доступа.

Из-за пожара в здании биржи объявлена частичная эвакуация расположенного недалеко от него парламента, перекрыт близлежащий мост. Сотрудники Датской торговой палаты, которая сейчас базируется в горящем здании, пытаются вынести из него картины и другие ценные артефакты.

Причина возгорания пока неизвестна. В момент, когда начался пожар, здание находилось на реконструкции — там меняли крышу и восстанавливали оригинальный фасад.

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Пожар в здании биржи в Копенгагене
Пожар в здании биржи в Копенгагене
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