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Собянин: В этом году в Москве будет благоустроено 2,5 тыс. различных общественных пространств

15:00
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Работают ударными темпами

Уютных территорий в столице много, а будет еще больше. Так, на юго-западе Москвы идут активные работы по благоустройству на улице Бутлерова. Что там происходит, сегодня проверил мэр столицы Сергей Собянин.

На тротуарах и во дворах меняют асфальт, отмывают фасады зданий, стелют новый газон, а в фонари вкручивают энергосберегающие лампочки. Москву полным ходом приводят в порядок после зимы по программе благоустройства города.

Привести город в порядок надо успеть до прихода летней жары. Работают ударными темпами. Чтобы как можно быстрее москвичам устроить комфортные условия. А план большой - за этот сезон программы благоустройства обновят свыше двух с половиной тысяч различных городских пространств.

"В этом году начинаем сезон благоустройства – 2,5 тыс. объектов: парки, скверы, московские дворы и, конечно, улицы. В этом году меняем подход к благоустройству. Сделали его более комплексным не только в центре города, но и во всех районах Москвы, чтобы они выглядели достойно", – сказал Собянин.

Улицу Бутлерова в Коньково обновляют одну из первых. На чётной стороне жилые дома, на нечётной - научные учреждения. Причём, навести порядок надо не только на дорогах, тротуарах и газонах. Отмыть фасады, проложить новые асфальтовые дорожки на так называемых протоптанных "народных" тропах, поменять бордюрный камень. Фронт работы - почти 90 тысяч квадратных метров. Чтобы успеть за месяц, здесь одновременно трудятся без малого тысяча человек и большее трёхсот единиц спецтехники.

"В рамках программы благоустройства дворовых территорий, прилегающих к улицам Бутлерова, Введенского, генерала Антонова, будет сделано благоустройство дворовых территорий. Замена игровых МАФов, устройство нового футбольного поля и замена асфальто-бетонного покрытия на дворовых территориях", - сообщил Алексей Трибунский, и.о. главы управы района Коньково.

По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в этом году обновят 18 крупных общественных пространств. Причём, благоустройство пройдёт практически в каждом районе города, а не только в центре. Освежат два участка парка Яуза, набережную от МКАДа до Строгинского моста, территорию Чистого залива, а также Большого и Малого Строгинских затонов.

Новую жизнь вдохнут в сад "Аквариум" возле театра Сатиры и Моссовета и отмоют стадион "Локомотив". Ещё в этом году город станет намного светлее. 15 тысяч новых фонарей и прожекторов дополнительно установят на улицах, фасадах домов, детских и спортивных площадках. Всего же приведут в порядок 700 улиц и без малого две тысячи дворов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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