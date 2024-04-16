В Москве появились 10 бесплатных крытых велопарковок

На стоянках есть камеры видеонаблюдения

Хорошая новость для велосипедистов! В Москве появились 10 новых бесплатных крытых парковок. Фактически это перехватывающая стоянка. Но для двухколёсного транспорта.

Там можно на время оставить свой велосипед или самокат и пересесть, например, на автобус. Всего доступно 13 парковочных пространств - они находятся рядом с пересадочными узлами. Работают они круглый год и рассчитаны на 50 мест. Беспокоится о сохранности имущества не стоит - на стоянках есть камеры видеонаблюдения и установят электронные замки, которые работают с картами "Тройка".

"С первого июня доступ на все велопарковки будет только по карте "Тройка". Сейчас электронный замок работает на пяти парковках возле станций метро "Первомайская", "Царицыно", "Пражская", "Бибирево", "Филатов Луг". Чтобы войти, нужно приложить зарегистрированную карту "Тройка" к считывателю", - сообщила Ксения Долгова, главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД.

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