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В Подмосковье неизвестные расставили капканы около СНТ

15:02
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Ведется следствие

Опасная ловушка! Полиция сейчас ищет браконьеров, которые расставили капканы около СНТ в подмосковном Подольске. На кого шла охота - пока неясно, но первая жертва уже есть. И это не дикий зверь, а домашний пёс, который угодил в железные тиски, прогуливаясь по лесу. Собаку удалось спасти, однако местные жители теперь бояться ходить по обычным маршрутам.

Помимо диких животных, в силки попасть мог кто угодно, тем более, что вместо охотничьих угодий зверолов облюбовал обычное дачное СНТ.

Тогда вызволить собаку из плена самостоятельно хозяйке не хватило сил, пришлось вызывать экстренные службы. Прибывшие на место происшествия полицейские освободили бедное животное и сразу нашли предположительного охотника, живущего по соседству.

Свою вину мужчина отрицает. Да, крольчатник установил незаконно, но к капканам не имеет никакого отношения. Впрочем, местные жители уверены в обратном. И ходить пришлось действительно много, не только в отделение полиции, но и в ветеринарные клиники.

"Конкретно из толстого отдела кишки был нарушен слой слизистой оболочки, откуда шло обильное кровотечение. Еще нашли кровотечение из мочевого пузыря, тоже был нарушен слой слизистой. Но кровотечение, которое было из мочевого пузыря, не приводило к летальному исходу", - сообщила Виктория Молчанова, ветеринар - анестезиолог-реаниматолог.

А еще сильный ушиб позвоночника, несколько недель реабилитации и счет за лечение в 300 тысяч рублей. Четырехлетней Корсике в буквальном смысле пришлось заново учится ходить.

Местные жители надеются, что виновника все же найдут и накажут по закону. А пока злополучное место стараются обходить стороной. Ведь точно никто не знает, сколько капканов было установлено изначально.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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