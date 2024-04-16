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В Москве проходит выставка об истории Новороссии и Крыма

15:04
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Посетители могут познакомиться с историческим документами

В Москве на Страстном бульваре проходит выставка об истории Новороссии и Крыма. Экспозиция рассказывает о расширении Российской империи на юг и присоединении к ней новых земель.

Так, на стендах представлена информация об исторических деятелях, оказавших ключевое влияние на развитие и освоение Новороссии.

Посетители также смогут познакомиться с историческим документами, дореволюционными картами и увидеть гербы юго-западных губерний Российской империи.

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Выставка об истории Новороссии и Крыма
Выставка об истории Новороссии и Крыма
Выставка об истории Новороссии и Крыма
Выставка об истории Новороссии и Крыма
Выставка об истории Новороссии и Крыма
Выставка об истории Новороссии и Крыма
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