В Москве проходит выставка об истории Новороссии и Крыма

Посетители могут познакомиться с историческим документами

В Москве на Страстном бульваре проходит выставка об истории Новороссии и Крыма. Экспозиция рассказывает о расширении Российской империи на юг и присоединении к ней новых земель.

Так, на стендах представлена информация об исторических деятелях, оказавших ключевое влияние на развитие и освоение Новороссии.

Посетители также смогут познакомиться с историческим документами, дореволюционными картами и увидеть гербы юго-западных губерний Российской империи.

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