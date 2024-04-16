В Москве проходит выставка об истории Новороссии и Крыма

Посетители могут познакомиться с историческим документами
В Москве на Страстном бульваре проходит выставка об истории Новороссии и Крыма. Экспозиция рассказывает о расширении Российской империи на юг и присоединении к ней новых земель.
Так, на стендах представлена информация об исторических деятелях, оказавших ключевое влияние на развитие и освоение Новороссии.
Посетители также смогут познакомиться с историческим документами, дореволюционными картами и увидеть гербы юго-западных губерний Российской империи.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"