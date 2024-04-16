ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Архангельском" сняли укрытия с парковых скульптур

15:10
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Скоро на клумбах расцветут нарциссы

Время - летнее! В "Архангельском" перешли на новый режим работы, а сегодня сняли укрытия с парковых скульптур.

Футляры, которые защищали памятники от ледяного дождя и снега, сняли. Благодаря такой "броне" зима не оставила следов на благородном мраморе. От ненастья укрывали не только скульптуры, но и фонтаны.

Теперь, когда солнце пришло в регион надолго, можно любоваться утончённой красотой. Скоро на клумбах расцветут долгожданные нарциссы, гиацинты и мускари. А фонтанные группы засверкают в струях воды.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Музей-заповедник Архангельское
Музей-заповедник Архангельское
Музей-заповедник Архангельское
Музей-заповедник Архангельское
Музей-заповедник Архангельское
Музей-заповедник Архангельское
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.