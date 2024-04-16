В "Архангельском" сняли укрытия с парковых скульптур

Скоро на клумбах расцветут нарциссы

Время - летнее! В "Архангельском" перешли на новый режим работы, а сегодня сняли укрытия с парковых скульптур.

Футляры, которые защищали памятники от ледяного дождя и снега, сняли. Благодаря такой "броне" зима не оставила следов на благородном мраморе. От ненастья укрывали не только скульптуры, но и фонтаны.

Теперь, когда солнце пришло в регион надолго, можно любоваться утончённой красотой. Скоро на клумбах расцветут долгожданные нарциссы, гиацинты и мускари. А фонтанные группы засверкают в струях воды.

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