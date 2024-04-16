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Кремль не получал приглашений на 80-летие высадки союзников в Нормандии

12:33
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Возможно, это утка

Приглашений от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии в Кремле не получали. В Москве не знают, что легло в основу такой информации - является ли это официальной информацией, или это утка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля прокомментировал сообщение французской радиостанции Europe 1. В нем утверждалось, что Франция намерена пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня.

Как было сказано в эфире радиостанции, Россия будет представлена на церемонии в Нормандии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца. РИА Новости, в свою очередь, напоминает слова французского президента. В конце декабря 2023 года Эммануэль Макрон сказал, что Путин может быть приглашен на празднование 80-летия высадки в в Нормандии - если ситуация на Украине изменится.

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