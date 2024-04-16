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В Сочи вынесли приговор блогеру-сыроеду Лютому

14:48
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Он получил реальный срок

Восемь лет в колонии строгого режима - такой приговор вынес сегодня суд в Сочи блогеру-сыроеду Максиму Лютому, чей новорожденный сын умер от истощения. Также мужчине назначен штраф в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В ходе следствия стало известно, что в феврале прошлого года Лютый и его сожительница решились на домашние роды на съемном жилье. Ребенок появился на свет без должного наблюдения медиков. Кроме того, пара не стала регистрировать новорожденного в ЗАГСе.

Отец часто забирал сына у матери, оставлял без еды, якобы пытаясь перевести младенца на питание энергией солнца, и обливал холодной водой. В итоге ребенок скончался от истощения до того, как его успели привезти в больницу. Ему не было и месяца.

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Блогер-сыроед Максим Лютом
Блогер-сыроед Максим Лютом
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