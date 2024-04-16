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РЭЦ проведет второй фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Харбине

12:57
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Гости мероприятия познакомятся с продукцией АПК и традициями России

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает сезон фестивалей-ярмарок под брендом "Сделано в России". С 17 по 21 мая жители и гости китайского Харбина смогут познакомиться с российской агропромышленной продукцией, а также с русскими традициями и культурой.

Гости мероприятия смогут попробовать и приобрести мясо, молочные продукты, рыбу и морепродукты, кондитерские изделия и многое другое. Все это соответствует высоким требованиям китайских потребителей.

Также в рамках фестиваля-ярмарки состоятся кулинарные и дегустационные шоу, мастер-классы по русским народным промыслам.

Для российских производителей организована многоотраслевая деловая миссия: дискуссии, круглые столы, переговоры с потенциальными партнерами.

Посетить фестиваль могут все желающие, для участия в деловой миссии заявки принимаются на платформе "Мой экспорт" до 19 апреля.

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина подчеркнула, что фестиваль-ярмарка совмещает в себе b2b и b2c-продвижения. С одной стороны, возможность познакомиться с продукцией получают ее конечные потребители, а с другой — идет поиск заинтересованных партнеров.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что Китай готов и далее сотрудничать с Россией, чтобы придать новый импульс сотрудничеству и постоянно укреплять основу дружбы между двумя народами. Отношения двух стран открывают новые возможности развития, подчеркнул дипломат.

В декабре 2023 года сообщалось, что товарооборот между Москвой и Пекином увеличился почти на 27% и достиг отметки в 218 миллиардов долларов. Рекордный показатель был достигнут благодаря существенному увеличению импорта в Россию товаров из Китая.

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Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Харбине
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Харбине
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Харбине
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Харбине
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Харбине
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Харбине
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