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Мусор с МКС упал на землю и пробил крышу дома

13:14
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Ведется расследование

Мусор с Международной космической станции (МКС) упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде (США).

Как сообщили в NASA, три года назад с МКС выбросили в космос грузовой поддон с изношенными батареями. Вес мусора составлял около 2,6 тысячи килограммов. Ожидалось, что он полностью сгорит в атмосфере 8 марта 2024 года.

"Однако часть из изделий пережила вхождение в атмосферу и врезалась в дом в Нейплсе во Флориде", - сообщили в американском космическом агентстве (цитата по РИА Новости).

Сейчас упавший на дом объект находится на изучении. Предварительно, это металлическая опора поддона весом около 700 граммов.

Хозяин дома намерен подать иск против федерального правительства с требованием оплатить ремонт.

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