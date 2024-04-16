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Песков указал на недостаток инициативы о перемирии на время ОИ-2024

13:18
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Пока официальных предложений на этот счет не было

Киев, как правило, использует инициативы о временном прекращении огня, чтобы перегруппироваться и перевооружиться. Об этом во вторник, 16 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля отметил, что в Москве пока не получали официальных предложений о введении перемирия на Украине на период Олимпиады-2024 в Париже.

Песков подчеркнул, что "осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив" тот факт, что киевский режим стремится использовать подобные перемирия в своих военных интересах, сообщает ТАСС.

В 2023 году накануне православного Рождества президент России Владимир Путин поручил российским военным ввести режим временного прекращения огня на 36 часов. Однако ВСУ в этот период продолжили интенсивные обстрелы населенных пунктов. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что это лишний раз говорит "о варварской сущности" украинских властей.

Москва многократно говорила о том, что предпочла бы достичь своих целей на Украине дипломатическими инструментами. Однако, с учетом позиции и действий киевского режима, возобновление переговоров пока невозможно. В таком случае Россия достигнет всех целей специальной военной операции на поле боя, подчеркивали в Кремле.

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